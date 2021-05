Funivia Stresa-Mottarone, è una strage: 12 morti e tre feriti. L'ipotesi del cavo spezzato, foto e video

23 maggio 2021 a

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alla caduta della cabina della funivia del Mottarone: dodici i morti e tre i feriti. A rivelarlo è l'Adnkronos che aggiorna un bilancio che era già tragico di nove morti.

La cabina della funivia Stresa-Mottarone nel Verbano, sul Lago Maggiore, è precipitata e si è schiantata a terra poco prima delle 13. Due bambini sono in gravi condizioni e sono stati trasportati all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il primo bambino di 5 anni ha riportato trauma cranico, toraco-addominale e fratture agli arti inferiori. Sarebbe cosciente.

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente ma la cabina, arrivata in prossimità dell'ultimo pilone e dunque a una altezza notevole è precipitata al suolo forse per il cedimento di una fune.

Nelle immagini diffuse dai carabinieri giunti sul posto si vede la cabina distrutta al suolo in un impatto tremendo in una zona impervia che ha reso difficoltosi i soccorsi.

La funivia raggiunge quota 1491 metri ed era stata rimessa in funzione il 24 aprile dopo il lockdown. Tra il 2014 e il 2016 l'impianto era stato chiuso ed era stato rinnovato con una spesa di quattro milioni di euro.

La cabina della funivia del Mottarone, nel Verbano, è caduta "da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un bosco", ha detto un soccorritore a Rai News24, aggiungendo che la cabina è "distrutta a terra, quasi completamente accartocciata, la caduta è stata significativa".

Tragedia Mottarone: Draghi, 'cordoglio governo per vittime, pensiero a bimbi feriti'

“Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone . Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”, ha dichiarato il premier Mario Draghi ch segue "ogni aggiornamento in costante contatto con il ministro Enrico Giovannini, con la Protezione Civile e con le autorità locali".

