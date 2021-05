Rai 2, il fuorionda imbarazzante di Giampiero Mughini ad Anni20: "Beati voi che ve la filate"

21 maggio 2021 a

Giampiero Mughini l'ha combinata grossa. Ancora la Rai, ancora un microfono che resta aperto quando non dovrebbe. Stavolta il fattaccio è accaduto durante la trasmissione Anni20. La conduttrice del programma in onda su Rai 2, Francesca Parisella, si accinge a lanciare la pubblicità e saluta Alessandro Giuli e Federico Palmaroli presenti in studio tra gli ospiti. Ma non Mughini, a cui chiede di restare seduto al suo posto. Peccato che, a quanto pare, non ne potesse più.

Una volta girata la linea alla regia, i microfoni in studio restano aperti e si sente Mughini dire agli altri ospiti in procinto di lasciare la trasmissione: "Beati voi che ve la filate". Imbarazzo generale, fuorionda ripresa in un video di un telespettatore che è diventato virale sui social. Con tutte le conseguenze del caso.

