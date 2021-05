Le tre sorelle Mezzaroma nuove inquiline del Papa

Andrea Giacobino 13 maggio 2021 a

a

a

Le tre sorelle Alessandra, Barbara e Valentina Mezzaroma, figlie del costruttore romano Pietro, con la loro società in comune e la Fondazione Luigi Einaudi sono i nuovi inquilini di Papa Francesco.

Giusto sospendere i brevetti, Papa Francesco scende in campo sui vaccini

Lo si scopre leggendo il bilancio 2020 di Società per Gestioni di Immobili Roma (Sgir) controllata dall’Istituto per le Opere di Religione, la banca del Vaticano. La società che affitta una serie di proprietà, ha recentemente locato tre immobili in via della Conciliazione a Roma di cui due alla Barbara Mezzaroma Sisters srl e uno alla citata fondazione presieduta da Giuseppe Benedetto.

Sacripanti lascia Mezzaroma: «Incertezza sul futuro»

Sgir nell’anno della pandemia è riuscita però a migliorare il margine reddituale chiudendo con un utile di 530mila euro rispetto ai 488mila euro dell’esercizio precedente a fronte di ricavi all’incirca stabili a 1,8 milioni derivanti dagli affitti sul patrimonio immobiliare in carico a 25,7 milioni. Non solo: vista la pandemia sono stati concessi sconti sui canoni per complessivi 118mila euro ad alcuni locatari. La società è presieduta da Carlo Della Chiesa d’Isasca e nel consiglio figurano Gian Franco Mammì e Maria Teresa Carone rispettivamente direttore generale e responsabile contabilità e bilancio dello Ior.

Palazzi si dimentica di Conte e Mezzaroma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.