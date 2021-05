La Spezia, caduto il ponte levatoio sulla darsena Pagliari: "Nessun ferito"

12 maggio 2021 a

Attimi di terrore a La Spezia dove il ponte levatoio della darsena di Pagliari è caduto all'improvviso dopo il passaggio di una barca. La zona è stata interdetta è al momento non risultano feriti: "Da questa mattina sono in contatto con il sindaco di Spezia Peracchini e l'assessore regionale alle infrastrutture Giampedrone che si trova in città per avere ulteriori notizie - ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Si tratta di un ponte gestito dall'Autorità Portuale della città, di servizio ad una Darsena per imbarcazioni da diporto. Fortunatamente nessuno si è fatto male: il ponte infatti è crollato, pare, per il cedimento di un pistone del meccanismo di apertura e chiusura della stesso. Dopo il passaggio di una barca, mentre si stava richiudendo, un ingranaggio del movimento avrebbe ceduto, facendo collassare la struttura. Il crollo del ponte non comporta problemi al traffico cittadino, stando a quanto mi ha spiegato il sindaco, dal momento che le auto passano in una via adiacente e parallela. Attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato nel meccanismo che garantiva mobilità al ponte".

