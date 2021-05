Trani, rubato il furgone dei calciatori disabili. L'appello di Checco Zalone ai ladri: c'è speranza anche per voi

11 maggio 2021 a

Rubato nella notte a Trani (Bat) il furgone dell’associazione Oltre Sport, organizzazione no profit che con 5 atleti doveva partire per il ritiro nazionale della Federazione italiana paralimpica powerchairs (sport in carrozzina), in programma a Jesolo dal 13 al 16 maggio prossimi. Il furgone era parcheggiato nei pressi della chiesa dei Santi angeli custodi e dentro c’erano anche due sedie a rotelle e diversa attrezzatura. A dare la notizia del furto è stata la stessa associazione Oltre Sport con un post su Facebook: "Una mano sul cuore e ridateci il furgone e le carrozzine", si legge nel messaggio affidato ai social. Il presidente dell’associazione ha sporto denuncia ai carabinieri.

"Messaggio ai ladri del furgone dei miei amici Sma: c’è speranza per tutti, persino per voi» ha scritto su Facebook Luca Medici, in arte Checco Zalone, attore comico pugliese, dopo aver appreso del furto del furgone dell’associazione Oltre Sport.

