A Napoli si muore di fame. La cifra choc sul reddito di cittadinanza

Cifre da capogiro e che fanno spavento quelle che arrivano da Napoli sul reddito di cittadinanza. La spesa per il reddito voluto dal Movimento 5 Stelle ha raggiunto vette inimmaginabili nel capoluogo della Campania, il cui totale si avvicina a quello dell'intero Nord Italia. L’Istat ha pubblicato le tabelle dell’Inps in cui emerge che a Napoli la bellezza di 157mila famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza, mentre nell'intero Nord sono 224.872 i nuclei interessati. A marzo la spesa per il sussidio è stata di 109,7 milioni di euro nella zona settentrionale del Paese, mentre a Napoli ci si è attestati a 102,2 milioni.

Nelle tabelle emerge che 1,8 milioni di percettori del reddito di cittadinanza si trovano nelle Regioni del Sud, 452mila nelle Regioni del Nord e 334mila in quelle del Centro. La Campania è la prima Regione in Italia per sussidi, con il 22% delle prestazioni erogate, seguita dalla Sicilia con il 20%, dal Lazio con il 10% e dalla Puglia con il 9%, le regioni dove si trova il 61% delle famiglie con il reddito. In particolare la provincia di Napoli doppia i beneficiari di quella di Roma ed è addirittura quattro volte più alta rispetto a Milano.

I dati relativi al reddito di emergenza, in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid, ha interessato 425mila nuclei, una crescita del 60% rispetto al mese di febbraio, per un importo medio mensile di 550 euro. Sono state oltre 184 mila le persone che ne hanno beneficiato per cinque mesi, grazie alle proroghe previste dai decreti legge, mentre 150mila nuclei ne hanno beneficiato per due mesi. La crisi è evidente e in alcune zone lo è ancora di più.

