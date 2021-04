Pfizer, Ema aggiorna il bugiardino di Comirnaty: rischio diarrea, pruriti e linfonodi ingrossati dopo il vaccino

22 aprile 2021 a

Vaccini ed effetti indesiderati, Ema aggiorna il bugiardino di Comirnaty, il siero Pfizer, che faceva stare molto al bagno, per la possibilità di dare "nausea e vomito in meno di 1 persona su 10: ora nel foglietto illustrativo si spiega che sono possibili "dolore nel braccio in cui il vaccino viene iniettato", e "reazioni allergiche quali eruzione cutanea, sensazione di prurito, esantema pruriginoso e rapida comparsa di tumefazione sottocutanea".

Quali sono i rischi associati a Comirnaty? "Gli effetti più comuni - si legge nel nuovo bugiardino Pfizer Biontech aggiornato - sono stati solitamente lievi e moderati e sono migliorati entro pochi giorni dalla vaccinazione". Tra questi la diarrea ha riguardato più di 1 persona su 10 mentre il dolore al braccio in cui il vaccino è stato iniettato, reazioni allergiche (quali eruzione cutanea, sensazione di prurito, esantema pruriginoso e rapida comparsa di tumefazione sottocutanea sono stati effetti indesiderati non comuni, hanno riguardato meno di 1 persona su 100.

