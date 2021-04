Valanga di insulti social contro il figlio di Grillo per l'hashtag #freeciruz

20 aprile 2021 a

"Hai bisogno pure dell'hashtag oltre che del video di papà? Che poveretti che siete". Una valanga di critiche e insulti si sta riversando sui social network dopo che sul profilo di Ciro Grillo (ciruzzolohiil) è apparso l'hashtag: #freeciruz. Un altro utente ha scritto: "al gabbio farai meno il co...ne, vedrai". Il riferimento è all'indagine per violenza sessuale di gruppo in cui è coinvolto il figlio del garante del M5S, dopo che una ragazza italo-svedese ha denunciato di essere stata stuprata, nel luglio del 2019, da Ciro Grillo e tre suoi amici, tutti indagati dalla Procura di Tempio Pausania. Beppe Grillo, in un video pubblicato in rete, dice che il figlio è innocente e parla di «divertimento».

