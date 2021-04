Fabrizio Corona esce di galera e torna a casa. La verità dell'avvocato: "Carcerazione non fondata"

16 aprile 2021 a

Torna a casa Fabrizio Corona dopo quasi un mese di carcere. Arresto non motivato: secondo il nuovo collegio i giudici che lo avevano riportato in carcere non hanno valutato per nulla le relazioni psichiatriche.

L'ex "re dei paparazzi" ha lasciato la casa circondariale di Monza perché il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta dei difensori di sospendere l'esecuzione del provvedimento in base al quale nelle scorse settimane gli era stato revocato, a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena a lui concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. In quell'occasione era prima finito in un istituto di cura e poi poco dopo a casa in detenzione domiciliare. Decisione che l'11 marzo scorso era stata tanto contestata sia dai difensori che dallo stesso ex fotografo dei vip che si era anche ferito con dei tagli a un braccio.

In un video su Instagram, il legale di Fabrizio Corona, l'avvocato Ivano Chiesa spiega come stanno le cose: "Non è tornato a casa perché è un privilegiato, né perché è famoso né per gentile concessione dei tribunale, ma perché è stato riconosciuto che nei suoi confronti è stato commesso un errore. Ringrazio i magistrati che si sono pronunciati, ringrazio il presidente del tribunale di sorveglianza, ma non finisce qui perché quello che è successo in questi 30 giorni non può essere dimenticato. Andremo avanti, questo è solo il primo round e lo facciamo per tutti i detenuti che si trovano nella stessa condizione".

