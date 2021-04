Milano, maxi assembramento di giovani per il video con il rapper: guerriglia urbana con polizia e carabinieri

11 aprile 2021 a

a

a

Si radunano per girare il video con il rapper e scoppia l'inferno. Momenti di tensione ieri pomeriggio a Milano, dove la polizia di Stato è intervenuta in via Micene per il maxi-assembramento di giovani ragazzi poco dopo le 17.30. All'arrivo degli agenti, intervenuti insieme ai carabinieri, circa 300 ragazzi tra i 16 e i 20 anni - che secondo la ricostruzione dei filmati delle telecamere si erano ritrovati per girare un video con il rapper Neima Ezza - sono saliti sulle auto in sosta inveendo contro le forze dell'ordine e saltando. Poi la fuga in direzione di piazzale Selinunte e infine la guerriglia urbana con il lancio di pietre, bastoni e bottiglie verso i poliziotti. Per disperdere i giovani che si erano assembrati, e che si sono rivolti alle forze dell'ordine al grido di "Andatevene", "Fuori dalle nostre zone", è stato lanciato un lacrimogeno.

La centrale operativa ha seguito l'assembramento tramite la visione delle telecamere in zona e la questura ha organizzato un servizio inviando sul posto 5 aliquote del reparto mobile della polizia di Stato e del Battaglione dell'Arma dei carabinieri al momento impegnate in città in servizi anti-assembramento. Dopo che la situazione è stata ripristinata, è stato mantenuto un presidio di polizia in zona.

