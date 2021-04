Modelle nude sul balcone del grattacielo, il video proibito a Dubai: scattano le manette

05 aprile 2021 a

a

a

A Dubai dove vige un duro codice per la decenza sono scattate le manette quando nell'elegante quartiere di Marina sono state avvistate dieci e più modelle compleatamente nude affacciate al balcone di un grattacielo. Il video che mostra le avvenenti ragazze rilassate sulla balaustra è stato pubblicato sui social e nel piccolo paese orientale è scattata la reazione.

Zenga da Dubai fa infuriare Cecchi Paone. "Ignorante", "scemo" rissa dalla d'Urso sul vaccino cinese

Il filmato è stato girato sabato in pieno giorno, e inquadra il balcone di un edificio del quartiere di Marina. Le autorità dell'emirato hanno aperto un'inchiesta e sono scattati arresti e identificazioni per il reato di "dissolutezza". A Dubai infatti è proibito bere alcol in pubblico senza un apposito permesso o di baciarsi pubblicamente e di condividere contenuti pornografici: tutti reati contro la pubblica decenza passibili di detenzione.

Briatore, la triste verità sulla mini-quarantena. Così massacra il governo e l'Europa

L'identità delle modelle e delle persone arrestate non è stato divulgato e non si conosce al momento il motivo per cui le giovane donne erano nude al balcone del grattacielo di Marina. Per il reato di dissolutezza, riferisce Sky News, a Dubai si rischiano fino a sei mesi di carcere e multe di un migliaio di euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.