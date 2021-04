Romina Power e il video di Pinuccio, così beffeggia il governo: "Non ho resistito"

Giada Oricchio 03 aprile 2021 a

"Non ho resistito!! Troppo forte!!!" così Romina Power ha sposato il sarcasmo di Pinuccio, l’inviato pugliese di Striscia la Notizia sul lockdown a Pasqua per arginare i contagi da Covid e l’impossibilità di muoversi tra comuni e regioni per riunirsi ai parenti, mentre è consentito viaggiare all’estero. Nel video di Tik Tok, Pinuccio interpreta sé stesso e un interlocutore per un botta e risposta divertente ma amaro: “A Pasquetta non possiamo andare fuori dal nostro Comune ma possiamo andare all'estero. Io c'ho cugino a Brindisi, è normale che non posso andare?!”, “Va beh, è facile tu da Bari prendi un aereo e vai a Parigi, poi appena arrivi là prendi un aereo per Brindisi, atterri a Brindisi e vedi tuo cugino” si autorisponde per poi concludere: “Ah è buono così, mo’ lo faccio”. Un modo sarcastico per commentare l’incredibile incongruenza del Governo che prima ha detto sì ai viaggi all’estero favorendo di fatto l’economia di altri Paesi e poi, dopo le proteste di ristoratori e albergatori, cu ha messo una pezza prevedendo l’obbligo di tampone per chi rientra nei confini italiani.

Tra l’altro, qualche mese fa, erano stati gli stessi ministro alla Salute Speranza e il viceministro Sileri ad avvertire che si doveva stare attenti e monitorare gli arrivi dall’estero perché potevano portare le temibili varianti del Covid-19 in Italia. Una “svista” o meglio un paradosso che ha mandato su tutte le furie i lavoratori del settore turistico e che ha fatto esporre Romina Power, l’ex moglie di Al Bano, americana e salentina di adozione. La Power si trova a Cellino San Marco e proprio la Puglia è tra le regioni finita in zona rossa rinforzata per decisione del presidente Michele Emiliano. Evidentemente il prolungamento del lockdown, la situazione a macchia di leopardo della campagna vaccinale, la mancanza del tracciamento, l’ha spinta a pubblicare sul suo account Instagram la clip di Pinuccio scrivendo: “Non ho resistito! Troppo divertente”. Nessuna polemica, ma sicuramente tanto sconforto.

