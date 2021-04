Pamela Gelardo, la storia della baby nonna di 34 anni che scalda il cuore: "È un dono"

Giada Oricchio 03 aprile 2021 a

Diventare nonna a 34 anni non fa venire i capelli bianchi, è una benedizione del cielo. Ne è convinta Pamela Gelardi, neo nonna ad appena 34 anni, cioè l'età giusta secondo i medici per diventare mamma. La storia arriva dalla città di Marsala, in Sicilia. "Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, consiglierei a ognuno di voi di diventare nonna" ha raccontato Pamela, una bella giovane signora dai tratti mediterranei. La figlia 16enne ha ripercorso le sue orme ed è diventata genitore proprio alla stessa età in cui la madre mise alla luce lei: 16 anni fa appunto.

"Fino a qualche mese fa, certamente non pensavo di diventare nonna a 34 anni" ha scritto Pamela su Facebook postando una sua foto all'intero del reparto Ginecologia dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. E ha scritto: "Essere nonni non significa essere vecchi, significa essere stati benedetti con il regalo più bello che possa esistere". Il neonato sta bene e pesa 3,6 chilogrammi e nonna Pamela lo ha annunciato con orgoglio sui social mentre tiene il piccolo in braccio: "È bello che succeda quando si è giovani".

Il nipotino è nato all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala e nel post la donna al settimo cielo ringrazia medici, ostetriche e infermieri, "che sono fantastici" e si sono presi cura della sua figlia maggiore, Michelle, 16 anni. "Che effetto fa essere nonna a 34 anni? E com’è questo nipotino?" chiede il Corriere della Sera alla baby nonna che ha intervistato in esclusiva: "È un bambolotto: sono innamorata. Certo, all’inizio quando ho saputo che sarei diventata nonna mi ha fatto uno strano effetto vista la mia età. Ma io credo che sia meglio farli presto i figli. È bello diventare genitori da giovani. I bambini richiedono molte energie". Il bello è che il piccolo Nicolò quanto a nonne avrà l'imbarazzo della scelta: "Ci sono io - racconta Pamela - Poi c’è mia madre, 58 anni, che è la bisnonna del bambino. E poi c’è mia nonna, che ha 80 anni e adesso è diventata trisavola".

