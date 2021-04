Monza, minacciata col revenge porn, torna da lui e viene violentata di nuovo

02 aprile 2021 a

Farmaci narcotizzanti, violenze e rapporti sessuali ripresi in video con la minaccia di revenge porn. Tutto ha inizio nei giorni scorsi a Brugherio, in provincia di Monza Brianza, quando al 118 arriva una chiamata per un malore: un’intossicazione dovuta all’assunzione di una cospicua dose di calmanti. All’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari, la donna, una 46enne, racconta episodi di violenza e abusi continui da parte di un suo coetaneo che conosce da poco più di un mese. Per l’uomo sono scattate le manette: è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e revenge porn.

Una situazione drammatica quella che si è presentata ai carabinieri che hanno bussato alla porta dell’abitazione: la vittima era completamente stordita dai farmaci, impossibilitata a muoversi e aveva da poco subito una violenza sessuale. La svolta è arrivata grazie al suo racconto ma anche a una telefonata di un vicino, insospettito dai rumori provenienti dall’appartamento.

Dalle indagini lampo, dopo l’attivazione del codice rosso alla procura di Monza, si è scoperto che la vittima era tornata nell’appartamento per convincere l’uomo a non diffondere un filmato dal contenuto esplicito che la vedeva coinvolta. Una volta dentro l’abitazione però, è rimasta di nuovo vittima del 46enne che ha abusato di lei, dopo averla narcotizzata. La donna, liberata dai militari, è stata portata all’ospedale Mangiagalli di Milano.

All’interno della casa i militari hanno sequestrato materiale informatico su cui sono in corso approfondimenti investigativi, corde, cavi, manette e collari a uso erotico. La donna visitata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni. Al 46enne, portato nella casa circondariale di Monza, è stata notificata un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti e violenza sessuale. La denuncia è arrivata dalla ex moglie, anche lei vittima di violenze psicologiche, fisiche e di revenge porn.

