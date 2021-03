Andrea Scanzi, nel video di Propaganda Live l'ospitata scandalo: i silenzi da Bianca Berlinguer

27 marzo 2021 a

a

a

Andrea Scanzi zitto e muto dopo lo scandalo vaccino. Il giornalista de "Il Fatto Quotidiano" continua a far discutere: prima per la dose Astrazeneca ricevuta nella Regione Toscana, poi per l'ospitata a Cartabianca su Rai3 con la difesa personale senza contraddittorio facendo infuriare il Codacons e infine per quei lunghissimi silenzi da parte dell'ospite fisso che la conduttrice, Bianca Berlinguer, ha incalzato nel corso del programma per difenderlo a tutti i costi.

La Berlinguer dà spazio al giornalista finito sotto accusa per la sua vaccinazione come "riservista" della regione Toscana. Lui in collegamento con il format di Rai3 (in onda il 23 marzo) resta zitto e muto tanto da far scatenare anche Propaganda Live nel video di Alessio Marzilli: "Il vaccino e i silenzi da Bianca Berlinguer".

Scanzi si era già difeso dalle accuse di aver sfruttato un canale privilegiato per ottenere una dose di vaccino AstraZeneca al posto di soggetti fragili, in quanto caregiver che assiste i genitori anziani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.