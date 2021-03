Spingono le figlie a picchiarsi e fanno il tifo. Napoli, il video che indigna i social

23 marzo 2021 a

Un video sta infiammando i social. Siamo a Napoli, e alcune donne diffondono su TikTok uno strano "gioco": due bambine, probabilmente le figlie della donna che riprende e dell'altra che appare nel video, vengono spinte ad azzuffarsi fino a quando c'è una "vincitrice".

Il filmato è stato condiviso da un popolare conduttore radiofionico, Gianni Simioli, che ospita un appello alla persona che ha postato il video su TikTok: "C rivolgiamo a lei, ma questo “appello” possono raccoglierlo anche gli altri adulti presenti sulla scena, perché è proprio lei che ci ha messo il nome su #tiktok. Puo’ essere così gentile dal chiamarci a #laradiazza (programma dell'emittente locale Radio Marte, ndr) domani martedì 23 marzo tra le 9 e le 12 per spiegarci che gioco è questo che state insegnando (tramandando?) alle vostre bambine? Siamo consapevoli che ognuno a casa sua può fare cio’ che vuole e divertirsi come gli è più congeniale, ma, allo stesso tempo, ci preoccupa non poco immaginare cosa potrebbe diventare la parola “gioco” per queste piccole donne di oggi, grandi donne di domani. Grazie infinite. Attendiamo (magari scopriamo di essere i soliti “pesantoni” che non sanno più cosa sia la goliardia)".

