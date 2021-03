Alla fine hanno preso la multa, ma che affari per le prostitute!

18 marzo 2021 a

Pizzicate a Roma dalla polizia che si aggirava per le strade dell'Eur fra viale Marconi, la Cristoforo Colombo, largo Enea Bartolotti e piazza dei Navigatori, due ragazze che si prostituivano in strada sono state multate dagli agenti secondo le norme anti-Covid.

Ma fino a quel momento stavano facendo affari come non avevano mai fatto. I romani che giravano da quelle parti in attesa del turno identificati sono stati 91 e altre 26 auto sospette sono state controllate. Molti hanno dovuto pagare la multa prevista perché privi di autocertificazione valida. Non è stato ritenuto di urgente necessità l'incontro con le signorine.

