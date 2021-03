"Non è L'Arena, non c'è nessuno scandalo Asp in Calabria: tutte falsità"

08 marzo 2021 a

a

a

"Nell'edizione online dell'1 marzo 2021 del quotidiano “Il Tempo” è stato pubblicato un articolo nel corpo del quale sono riportate notizie false e diffamatorie circa la sua persona, accusata di sperperare il denaro pubblico per aver speso la somma di euro 31.000,00 per arredare l’Ufficio assegnatogli presso il Dipartimento Tutela della Salute che dirige, riferite dal dott. Massimo Giletti nel corso del programma televisivo “Non L’Arena” del 28 febbraio. La falsità delle notizia risulta per tabulas dalla documentazione pubblicata sul portale regionale. Con riferimento all’articolo su “Il Tempo” in data 1 marzo 2021, gravemente lesivo del mio onore e della mia reputazione, vi informo che i fatti a me addebitati non corrispondono a verità. Invero, nell’articolo rubricato Non è L'Arena, lo scandalo Asp in Calabria fa esplodere Massimo Giletti: "Dove potete mettere il cu**? mi si imputa lo sperpero della somma di euro 31.200,00, distolta dalle necessità della sanità calabrese, in mobilio destinato al rinnovo del mio ufficio.

La circostanza non corrisponde a verità. E’ invece, vero che:

- all’atto del mio insediamento quale direttore del Dipartimento Tutela della Salute, in data 29 giugno 2021, ho provveduto all’arredamento del mio ufficio con mobilio ricevuto in prestito da altri dipartimenti;

- le sole mie richieste formulate al Dirigente dell’Economato hanno riguardato le attrezzature occorrenti al funzionamento della mia segreteria (in data 8 luglio) e, tramite la Segreteria della Presidenza, della possibilità di disporre di librerie, di una cassetta di sicurezza e di un tavolo riunioni meno ingombrante (di quello di cui disponevo in prestito);

- non sono mai intervenuto nel procedimento di acquisto e di assegnazione di quanto necessario al funzionamento dei miei uffici, né ho scelto il mobilio a me destinato;

- con decreto dirigenziale (del settore Economato) n. 2021 del 2/3/21, accompagnato da una lettera di scuse per la precedente erronea imputazione della spesa, è stato precisato che il mobilio destinato al mio ufficio ed alla mia segreteria era stato acquistato con la spesa di Euro 7.253,00 e che le residue somme in precedenza indicate erano relative all’acquisto di mobilio per altri uffici, tutti estranei al Dipartimento da me diretto. Quanto alla troupe, inviata dal dott. Giletti per chiedere spiegazioni, preciso che la stessa è stata inviata quando gli Uffici erano chiusi per emergenza covid-19 e, comunque, in mia assenza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.