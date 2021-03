John Elkann e i cento anni di Gianni Agnelli: "Il Covid? Lui non avrebbe avuto paura"

07 marzo 2021 a

a

a

"No, assolutamente. Sono convinto che non avrebbe avuto paura del Covid. Avrebbe esercitato la massima attenzione, questo sì, nei confronti del virus e delle sue conseguenze. Ma soprattutto avrebbe cercato di aiutare chi è nel bisogno, e avrebbe incoraggiato a usare l'ingegnosità per trovare soluzioni. Sarebbe stato felice di ricevere questo vaccino realizzato a tempo di record: un atto di fiducia in uno straordinario risultato della ricerca e della cooperazione internazionale". Così il presidente di Stellantis, John Elkann, in un'intervista alla Stampa parla del nonno, l'avvocato Gianni Agnelli che oggi compirebbe 100 anni. E ipotizza quali sarebbero state le strategie attuate dal nonno per uscire da questo tunnel: "Avrebbe ragionato sulle strategie necessarie a vincere la paura e l`incertezza. Ci avrebbe sollecitato ad usare al meglio la tecnologia e ad affrontare la sfida ambientale. Ci avrebbe stimolato a trovare soluzioni creative e credibili. Soprattutto: avrebbe puntato molto sui giovani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.