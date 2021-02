Ruini festeggia 90 anni e celebra messa a Sassuolo

28 febbraio 2021 a

Il cardinale Camillo Ruini ha compiuto 90 anni lo scorso 19 febbraio ed è tornato nella sua Sassuolo (dov'è nato) per celebrare messa nella chiesa di San Giorgio. A salutare l'ex presidente della Cei c'era anche l'arcivescovo di Reggio Emilia e Guastalla.

Nei giorni scorsi, in occasione del suo compleanno, Ruini aveva rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: «Fidanzato mai. Sono stato attratto fortemente da alcune donne, ma ho sempre cercato di resistere e, pur soffrendo, ci sono riuscito, con l’aiuto decisivo del Signore». Lo aveva detto in un’intervista al Corriere della sera il cardinale Camillo Ruini, che ha compiuto 90 anni, raccontando pezzi importanti del suo percorso di vita e di fede. Alla domanda se questa attrazione sia avvenuta prima o dopo essere diventato sacerdote, il prelato risponde: «Anche dopo. L’attrazione per le donne è inestirpabile nell’uomo e di per sé non è affatto un peccato».

Della sua infanzia ricorda i tempi della dittatura: «Mussolini e il fascismo non mi piacevano; specialmente da quando l’Italia entrò in guerra. Dicevo ai miei compagni di scuola che l’avremmo perduta, e per questo un dirigente fascista di Sassuolo si lamentò con mio padre Francesco, che era favorevole al regime». E ricorda che «mi raccomandò di essere più prudente, ma non mi rimproverò. Aveva anche lui i suoi dubbi, aiutò gli ebrei che conosceva a mettersi in salvo dalle leggi razziali».

