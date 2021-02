La Sardegna diventa zona bianca. È la prima regione in tutta Italia

27 febbraio 2021 a

a

a

Sardegna zona bianca. I dati epidemiologici sono positivi e il ministro della Salute Roberto Speranza dà il via libera ma sull'isola restano in vigore l’obbligo all’uso della mascherina e il distanziamento sociale. La Maddalena, Bono e San Teodoro però mantengono il lockdown per la variante inglese.

La Sardegna è quindi la prima regione a ottenere le misure di contenimento minime, che entreranno in vigore da lunedì 1 marzo. L'Rt è il più basso in Italia (0.68) con 29,47 casi per 100.000 abitanti. Inoltre, nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 70 nuovi casi, con un tasso di positività sceso all' 1,7%. Da tre settimane si registrano meno di 50 casi ogni 100mila abitanti: la zona bianca consentirà libertà di spostamento e l'apertura di tutte le attività: bar e ristoranti, anche alla sera, piscine, palestre, luoghi di cultura, cinema e teatri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.