Myrta Merlino e Pierluigi Bersani, siparietto sul tweet di Zingaretti a L'Aria Che Tira

Il tweet di Nicola Zingaretti sulla difesa di “Live – Non è la D’Urso”, che i vertici Mediaset hanno deciso di chiudere in anticipo, ha dato origine a un siparietto tra Pierluigi Bersani e Myrta Merlino a “L’Aria che Tira”, venerdì 26 febbraio, su LA7. Il tweet di Nicola Zingaretti in elogio di Barbara D’Urso ha creato più dinamiche di tutti i concorrenti del GFVip in 5 mesi di reality show. Se ne parla in ogni programma di ogni rete televisiva. Questa mattina, In chiusura de “L’Aria che Tira”, la conduttrice Myrta Merlino ha ironizzato con l’ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani: “Mi promette che se mi chiudono il programma, se succede a me, per par condicio fa un tweet in mia difesa?”, Bersani ha ribattuto commettendo una gaffe tanto involontaria quanto sostanziale: “Mah, non credo che la caccino… mi è difficile immaginarlo” e la Merlino ha chiosato: “Ah mi vedo qui tutte le mattine per sempre fino alla fine dei miei giorni”.

