La salma di Luca Attanasio stasera a Roma. L'ambasciatore aveva inviato video ai genitori dalla jeep poco prima di morire

«La salma di Luca Attanasio arriverà a Roma alle 23. I suoi familiari lasceranno Limbiate nel pomeriggio per raggiungere la capitale». Lo dice all’AGI il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, che ha incontrato la il padre e la madre dell’ambasciatore italiano ucciso in Congo. Il sindaco Antonio Romeo ha firmato oggi il rimapatrio della salma in Italia.

Sono previste per domani al Policlinico Agostino Gemelli le autopsie sui corpi dell’ambasciatore Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. La Farnesina ha chiesto e ottenuto di effettuare in Italia l’esame autoptico, disposto dalla procura di Roma, sui corpi dei due italiani.

Luca Attanasio mandò un video ai genitori poche ore prima di essere ucciso a bordo della Jeep su cui viaggiava e anche una fotografia insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, morto con lui nell’agguato nella Repubblica Democratica del Congo assieme all’autista Mustapha Milambo. Lo apprende l’AGI da fonti vicine alla famiglia dalle quali si viene a sapere che la madre e il padre erano «increduli e sotto choc» quando hanno ricevuto la notizia poco dopo avere visto il figlio nel filmato.

«Faremo di tutto per trovare i colpevoli», ha assicurato la ministra degli Esteri congolese, Mari Tumba Nzeza. I carabinieri del Ros, inviati in Congo per le indagini, dovranno acquisire i verbali delle testimonianze ieri e verificare quali siano state le armi usate dai ranger che sono intervenuti durante il tentativo di sequestro nel quale sono stati uccisi Attanasio e Iacovacci, oltre al loro autista. La Farnesina ha chiesto e ottenuto di effettuare in Italia l’esame autoptico disposto dalla procura di Roma che indaga per sequestro di persona con finalità di terrorismo. Tra i testi ascoltati ieri c’è l’italiano funzionario del World Food Programme, Rocco Leone, due guardie del corpo congolesi e il secondo autista, rimasto illeso.

