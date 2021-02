Monte Velino, trovati i corpi di tre dispersi. Si continua a cercare

19 febbraio 2021 a

Dopo quello di stamattina, sono stati individuati i corpi di altri due escursionisti del gruppo dei quattro, dispersi da domenica 24 gennaio sul Monte Velino. Continuano le operazioni per la ricerca del quarto disperso. Il primo a essere ritrovato è stato il corpo di Valeria Mella, 25 anni,

Erano ripartite all’alba e sono andate avanti per tutta la giornata le operazioni dei soccorritori impegnati, ormai da quasi un mese, nelle ricerche degli escursionisti dispersi sul Monte Velino. Le squadre del Soccorso Alpino e speleologico e dei Carabinieri hanno collocato alcune paline di misurazione per studiare il manto nevoso della Valle Majelama.

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi non garantirebbero le ricerche in sicurezza in alta quota, senza queste precauzioni, perché il rischio di valanghe è piuttosto elevato sull’area. Nell’incontro al vertice tenuto al campo base di Forme, a cui hanno partecipato tutti i corpi impegnati nelle operazioni di recupero, è stato deciso di proseguire con l’analisi del manto nevoso e con le ricerche dell'ultimo corpo disperso.

