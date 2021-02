Appalto mascherine cinesi, scatta il maxi-sequestro: conti, quote e beni per 70 milioni

17 febbraio 2021 a

Nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su una maxi commessa di mascherine dalla Cina la Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato 70 milioni di euro. L'indagine è quella della procura romana sull'affidamento da 1,25 miliardi fatta dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a tre consorzi cinesi per l'acquisto di 801 milioni di mascherine.

Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, è indagato per traffico di influenze illecite, Mario Benotti, presidente del consorzio Optel e di Microproducts It. Al centro dell'indagine le maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine dalla Cina durante la prima ondata della pandemia da Covid-19.

A stretto giro è arrivato il commento del leader della Lega, Matteo Salvini. «Cambiamento e trasparenza, questo chiedono gli italiani (e la Lega) dopo mesi di inefficienza e documenti nascosti o secretati», ha detto Salvini.

Covid: inchiesta mascherine Roma, pm ‘1.280 contatti telefonici tra Benotti e Arcuri'

