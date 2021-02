Scoop: Briatore davanti al camino con un libro. Ma lo zoom rivela: è un catalogo di gnocche

17 febbraio 2021 a

Flavio Briatore spiega ai suoi fan su Instagram che a Montecarlo fa un gran freddo, e così lui ha dovuto chiudersi in casa davanti al caminetto per riflettere. Sembra effettivamente chino su un librone, quasi a fare l'intellettuale.

Certo, le dimensioni sono più da libro di arte, ed in effetti basta un colpo di zoom sulla foto per non doversi stupire troppo: Flavio solo soletto a Montecarlo cerca compagnia in un catalogo di modelle di altissimo livello...

