Cambio al vertice de LaPresse: Alessia Lautone direttore responsabile

“Abbiamo davanti cose di gran lunga migliori di quelle che ci siamo già lasciate dietro.” cosi Marco Durante, Presidente di LaPresse. “E’ sotto gli occhi di tutti quello che abbiamo fatto, gli obiettivi che abbiamo raggiunto in soli 18 mesi!” Nuove trasformazioni, nuovi obiettivi e traguardi per l'Agenzia Stampa e Comunicazione LaPresse che annuncia un cambio e una riorganizzazione al vertice delle testate giornalistiche.

A partire da oggi, martedì 16 febbraio, Alessia Lautone assume la carica di Direttore Responsabile. Ad affiancarla, con l’intento di valorizzare i punti di forza e la tradizione de LaPresse, Nicola Assetta che da Vicedirettore assumerà l’incarico di Condirettore. A rafforzare la conduzione della redazione nella squadra LaPresse, Caterina Parise come vicedirettore per il coordinamento dell'agenzia stampa.

Il nuovo direttore, romana, 54 anni, due figli grandi, arriva in LaPresse dopo aver lavorato per 18 anni in Adnkronos, di cui sette nel ruolo di Direttore Responsabile. Una carriera incentrata nel racconto del mondo politico, economico e culturale del Paese degli ultimi 30 anni, attraverso anche la televisione e la radio, dove ha condotto numerosi programmi.

“Mi trasferisco a Milano per intraprendere una sfida che mi inorgoglisce e mi emoziona. Dopo 18 anni in un’agenzia di stampa, di cui sette alla direzione, arrivo a LaPresse, una realtà unica nel panorama editoriale italiano. Un’azienda con potenzialità straordinarie, con una forte vocazione internazionale e una potente attitudine multimediale, capace di fare investimenti importanti nonostante la situazione così difficile. Ringrazio Marco Durante, il cui coraggio è ancora più significativo in un momento in cui il Paese rafforza la sua leadership in Europa e nel mondo.” - ha detto Alessia Lautone.

Sarà affiancata da Nicola Assetta che, da vicedirettore, diventa Condirettore. Assetta, torinese, ha lavorato molti anni in Francia dove è stato capo redattore centrale del canale televisivo europeo di informazione Euronews, ha poi diretto la Redazione Contenuti Digitali del Gruppo RCS Rizzoli - Corriere della Sera. È Vicedirettore di LaPresse dal 2017 con delega all’area video.

“Ringrazio l’Editore per la rinnovata fiducia e a nome di tutta la redazione do il benvenuto al Direttore Lautone. La nostra Agenzia oggi più che mai è lanciata e si impegna verso nuovi traguardi. L'editoria e il mondo della comunicazione vivono una stagione complessa e difficile ma anche una stagione di cambiamento radicale costellata di nuove opportunità da cogliere. Occorre innovare garantendo professionalità e affidabilità. LaPresse c'è ed è in prima linea con i suoi giornalisti, videoreporter, fotografi e tutta la squadra dell'agenzia ogni giorno più solida e performante.” - ha dichiarato Nicola Assetta.

