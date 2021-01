Corrado Augias contro la mail Enel ma è una truffa. E i social si scatenano

30 gennaio 2021 a

La gaffe clamorosa di Corrado Augias finisce sui social e lo scrittore giornalista diventa il protagonista indiscusso della giornata sul web. Augias su Repubblica risponde a una lettrice italo-svizzera raccontando una vicenda personale che sembra simile alla storia della signora sull'inefficienza - a tratti paradossale - della burocrazia italiana. Peccato però che la mail dell'Enel che il giornalista rende pubblica nella sua rubrica sia in realtà una frode informatica. E il web si scatena: "Che figuraccia".

E pensare che #Augias è uno la spiega al mondo. — Martino Loiacono (@martinoloiacono) January 30, 2021

“Con la bella pubblicità che fa, così moderna, dinamica, apparentemente amichevole, l’Enel non ha una persona in grado di scrivere un messaggio in un italiano comprensibile? Né un tecnico capace di organizzare una finestra di dialogo?” denuncia Augias schiaffando sul quotidiano la lettera ricevuta via mail dalla fantomatica società elettrica con all'interno la richiesta di rimborso di 90 euro circa.

Ma quella e-mail altro non è che phishing, il tentativo di rubare, grazie a un link esterno, i dati personali dell'utente e password. Il giornalista pubblica integralmente il testo e la gaffe che scatena i social è servita: “Epica! Peraltro temo per lui che gli abbiano trasmesso qualche bel virus” commentano. E ancora: "Cronaca di un phishing evitato per un soffio. Qualcuno chiami Corrado Augias e glielo dica però".

Cronaca di un phishing evitato per un soffio. Qualcuno chiami Corrado Augias e glielo dica però.



/cc @repubblica ANCHE VOI DAI.

/cc2 @EnelGroup pls



HT @raistolo pic.twitter.com/n0YRWlsKVA — Raffaele Angius (@faffa42) January 30, 2021

