Calabria, blitz contro la 'ndrangheta: arresti in tutta Italia

Blitz in Calabria contro la 'ndrangheta, la maxi operazione finisce con decine di arresti in tutta Italia tra politici, imprenditori, boss di primo livello. Fra gli indagati anche il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, la cui casa romana è stata perquisita dagli uomini della Dia di Maurizio Vallone. Il blitz è scattato su richiesta della procura antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri e per ordine del giudice.

In manette sono finiti maggiori esponenti delle ‘ndrine tra le più importanti di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro come “Bonaventura” “Aracri”, “Arena” e “Grande Aracri”, nonché di imprenditori di spessore ed esponenti della pubblica amministrazione collusi con le organizzazioni criminali. L'indagine "basso profilo" ha accertato movimenti illegali di denaro per oltre trecento milioni di euro. Oltre alle misure cautelari, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha disposto l'esecuzione di numerosi sequestri di beni aziendali, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali per un valore che è stato definito "ingente".

