La pagina Facebook di Osho è di nuovo online. E la censura non c'entra

19 gennaio 2021 a

a

a

È tornata online la pagina Facebook Le più belle frasi di Osho , tempio della satira sui social che non era raggiungibile agli utenti da questa mattina. Ma la censura con c'entra, come spiega Federico Palmaroli, l'autore che si cela dietro le foto parlanti che vedete ogni ogni anche sulla prima pagina de Il Tempo e sul nostro sito.

"Intanto ringrazio tutti per la solidarietà. Siete il mio settimo cavalleggeri. Quanto ai motivi della chiusura temporanea della pagina, pur comprendendo coloro che hanno pensato che fosse dovuta a motivazioni legate ai contenuti da me pubblicati, vi informo che non è stata provocata da quelli, anche perché la mia satira non è né violenta né offensiva", si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook di nuovo online. "Semplicemente m’ero scordato de pagà ‘na bolletta", ironizza Palamaroli che racconta: "Scherzi a parte, c’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di facebook, riconosciuto dopo il mio reclamo. Tutto a posto. Comunque pe sicurezza il libro compratevelo…’n se sa mai", si legge nel post.

Intanto ringrazio tutti per la solidarietà. Siete il mio settimo cavalleggeri. Quanto ai motivi della chiusura... Pubblicato da Le più belle frasi di Osho su Martedì 19 gennaio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.