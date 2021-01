Capolavoro della Azzolina: un supplente Covid su quattro non ha visto un euro

18 gennaio 2021 a

a

a

Altra meraviglia della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. La scuola è fondamentale. E per questo ha arruolato 70 mila supplenti a inizio anno. Un quarto di loro non è mai stato pagato. I restantio sono stati pagati ad ottobre, solo la metà ha ricevuto stipendio novembre, nessuno quello di dicembre.

Sono infatti 70mila i precari Covid che non hanno visto un euro a dicembre, Un quarto quelli che non sono mai stati pagati, riporta la Stampa che fa l'esempio della provincia di Torino: più di 1.200 supplenti non ha percepito neanche lo stipendio di ottobre. E le scuole dovrebbero riaprire in sicurezza...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.