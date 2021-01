Il Cts: le scuole superiori vanno riaperte. Poi la stoccata ai governatori

17 gennaio 2021 a

Le scuole superiori potranno tornare in presenza al 50% da lunedì e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. È questo, secondo quanto si apprende, il parere dato dal Cts al Governo. Le regioni, viene sottolineato, "potranno comunque procedere con maggiori chiusure". Ma non senza Ma se per qualche motivo legato alla contingenza i presidenti di regione optassero questa scelta "dovranno assumersi la responsabilità politica delle loro decisioni", è il parere degli esperti del governo.

