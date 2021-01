Zangrillo torna in campo: quattro pazienti Covid non sono un'emergenza

12 gennaio 2021 a

No all'equazione contagiati uguale emergenza. Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva e rianimazione del San Raffaele di Milano, torna a far discutere con affermazioni fuori dal coro dei virologi e degli esperti. "Al San Raffaele quattro pazienti al giorno, non è emergenza", ha dichiarato il medico, "le strutture sanitarie della mia regione non sono in sofferenza. Dal 22 dicembre nel mio ospedale ricoveriamo una media di quattro pazienti Covid al giorno. I medici sul territorio fanno la loro parte e purtroppo continuano a morire molte persone indipendentemente dall'infezione virale".

Mantenere i "nervi saldi" per convivere con Sars-CoV-2, e monitorare con attenzione quello che succede negli ospedali, tenendo presente che "un elevato numero di contagi non si traduce necessariamente in un’emergenza sanitaria". Sulla base di questo, quindi, fra i diversi fattori su cui si può agire per mitigare l’incidenza di casi gravi di Covid-19, l’applicazione di una "misura coercitiva su base cromatica" dovrebbe scattare "solo in casi estremi", non preventivamente, è il pensiero di Alberto

Zangrillo.

