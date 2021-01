Mobili shabby chic ? La migliore azienda è Arrediorg.it

11 gennaio 2021 a

Vuoi arredare casa in stile shabby chic ma non sai a quale azienda affidarti? Abbandona ogni dubbio, stai per conoscere il negozio online Arrediorg.it®, specializzato nella vendita di mobili shabby chic dal design elegante e ricercato.

Arrediorg.it è uno shop online di mobili per la casa e per l'ufficio. Con all'attivo più di 8 anni di esperienza nel settore, l'azienda si è aggiudicata una posizione molto alta nella classifica dei migliori negozi su internet.

Caratterizzata dall'affidabilità dei servizi e la qualità dei prodotti offerti, Arrediorg ha da poco presentato l'impareggiabile catalogo di mobili shabby Coppelia . Questa collezione raccoglie divani, poltrone, tavoli, sedie, cassettiere e tantissimi mobili in stile shabby di alto pregio, dalle linee morbide e raffinate.

Senza dubbio, Arrediorg è la migliore azienda di mobili shabby chic online. Il motivo? Scopriamolo subito.

Innanzitutto offre un catalogo di arredi shabby fortemente decorativi. L'impronta estetica è quella dei mobili provenzali Princess , che vanno a intersecarsi con le caratteristiche tipiche dei mobili shabby (effetto decapato, finitura antica ecc.). Il risultato sono mobili romantici, a dir poco idilliaci, che doneranno agli ambienti di casa un fascino inimitabile. Insomma, puoi dimenticare le solite proposte di arredamento shabby pacchiane e pesanti. I mobili shabby Arrediorg sono belli da vedere e si caratterizzano per la cura dei dettagli: niente è lasciato al caso.

Acquistare un mobile Coppelia vuol dire comprare un pezzo d'arredamento di grande valore. I mobili Coppelia sono in vero legno massello di betulla. Ogni elemento è realizzato artigianalmente da falegnami esperti che eseguono ogni lavorazione facendo fede alle più alte tecniche dell'alta falegnameria. Tutto ciò dona ai prodotti un valore inestimabile, oltre a garantire la sicurezza di acquistare un arredo che durerà nel tempo.

Per dare un assaggio della qualità dei mobili in stile shabby provenzale Arrediorg, prendiamo come esempio il letto matrimoniale shabby Emmanuelle. La struttura è in betulla con finitura decapata. Sulla testata del letto, in cima, è intagliata una conchiglia, simbolo di ricchezza e felicità. La testiera è rivestita da un morbido tessuto di lino, impreziosito da cuciture capitonné.

Anche se non ti è mai capitato di acquistare arredi online, sul sito Arrediorg.it acquisti in 3 minuti i mobili che ti piacciono. Puoi pagare a rate e ricevi la merce gratis dove preferisci. I tempi di spedizione sono estremamente rapidi: 4-7 giorni. L'azienda eroga il servizio di montaggio in tutta Italia, isole comprese. Grazie alle politiche di vendita che tutelano consumatori e professionisti, gli acquisti sono sicuri e non rischi brutte sorprese. Consigliamo l’acquisto mobili dal sito dell'azienda. Difficile eguagliare il livello di Arrediorg.it, uno dei pochissimi e-commerce in Italia con politiche di vendita trasparenti e con un customer service eccezionale.

