Frana a Bolzano, travolto un albergo. Si cercano feriti

Smottamento oggi pomeriggio poco dopo le ore 15 a Bolzano. Un frana ha parzialmente distrutto l’albergo «Eberle», nella zona di Santa Maddalena a Rencio. Sul posto sono giunti i soccorritori. Come mostrano alcune immagini scattate dalla funivia del Renon, il costone di roccia sovrastante l’hotel si è sgretolato sopra una parte della struttura.

Molto vicino al punto dove è avvenuta la frana sull’hotel Eberle, l’albergo della zona di Sant’Osvaldo, sopra Bolzano e costruito proprio ai piedi della montagna, passa la famosa passeggiata di Sant’Osvaldo. La paura, spiegano all’Adnkronos fonti dei soccorritori, era che qualcuno potesse essere rimasto coinvolto nel crollo. Sul posto anche i geologi che però escludono questa possibilità. Al momento dunque non risultano persone coinvolte. «Si è trattato di un colpo di fortuna - sostengono i soccorritori sul posto - il fatto che l’albergo fosse chiuso per via del covid ha evitato una vera tragedia».

