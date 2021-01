I dati choc sui monopattini elettrici, il senatore grillino Lannutti parte in quarta: sono un pericolo pubblico

02 gennaio 2021 a

I monopattini elettrici in città sono un pericolo. Il senatore Elio Lannutti, presidente onorario dell'Adusbef, rilancia i dati e va all'attacco: "A Milano 246 incidenti in sei mesi. Sono un pericolo pubblico. A Roma non è da meno, ed io che viaggio in motorino schivo loro andazzo contromano di spericolati invasati che tagliano la strada col rosso. Senza rigida regolamentazione, sarà peggio".

