Vandalizzata la casa di Pirandello

Atti vandalici ad Agrigento nella casa Natale di Luigi Pirandello, autore di “Il Fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”, “Ciaula scopre la luna” e “La giara”. Ricordato per le sue opere drammaturghe e per il Premio Nobel per la Letteratura, il poeta siciliano è nato ad Agrigento nel 1867 nella località Caos di Agrigento, dove la notte scorsa, alcuni ignoti si sono introdotti e hanno imbrattato le pareti accanto al cancello con delle bombolette spray con i quali sarebbero stati fatti dei disegni, all’apparenza senza alcun significato.

Sulla pavimentazione a ridosso del cancello d’ingresso, invece, è stata lasciata la scritta “Dome” con accanto della vernice bianca versata appositamente. Non è stata risparmiata nemmeno la targa in alluminio che indica il sito, divenuto ormai una meta turistica. A fare la scoperta di quanto accaduto, i due custodi che hanno prontamente avvertito la polizia. Sono ancora in corso gli accertamenti.

