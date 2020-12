Il cardinale Pell lancia l'allarme: la situazione finanziaria del Vaticano è difficile

14 dicembre 2020 a

La situazione finanziaria del Vaticano è difficile, ma è stato messo a fuoco dove sono le falle. Lo ha detto in una intervista a Monica Maggioni, che sarà trasmessa stasera da Settestorie, il cardinale George Pell rientrato in Italia alla fine della sua lunga vicenda personale, che lo ha visto condannato per pedofilia in Australia e poi assolto in via definitiva.

Ora «non ho ruoli attivi. Ho quasi 80 anni e credo che Roma sia piena di cardinali ottantenni che vorrebbero avere più cose da fare», ha spiegato, «Sono soddisfatto con quello che abbiamo raggiunto nel lavoro. Abbiamo incontrato molti ostacoli, non abbiamo fatto tutti i progressi che avremmo voluto. La situazione economica del Vaticano in questo momento è seria, ma mi sono consolato pensando che abbiamo capito che almeno se giudichi con accuratezza dove sei, se hai gente intelligente e per bene, puoi capire come andare avanti al meglio in una situazione difficile. Ma se sei in un mondo di ipocrisia allora è molto difficile».

«Non sappiamo con precisione quante persone vanno all’inferno, ma sappiamo bene se stiamo perdendo soldi. I debiti strutturali c’erano anche prima del Covid. È un momento difficile,finanziariamente, per il Vaticano», ha aggiunto.

