Ora parlano di shopping compulsivo. Per Morra è sempre colpa degli italiani

14 dicembre 2020 a

Prima invitano gli italiani a far girare l'economia rimborsando con il cashback di stato parte degli acquisti nei negozi, poi parlano di shopping compulsivo. Il senatore del Movimento 5 Stelel Nicola Morra ha pubblicato sui social un foot-confronto tra gli italiani in fila per aiuti alimentari e quelli davanti ai negozi nel fine settimana. "Da una parte lo shopping compulsivo, come se l’Italia non avesse problemi. Dall’altra c’è chi è costretto ad elemosinare un pasto caldo. È questa l’Italia che vogliamo? Usiamo cuore e testa per favore. Ricordiamo che le comunità più vere son quelle l'ultimo viene aiutato da chi è primo", il commento del grillino.

