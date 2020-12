L'oltraggio a Paolo Rossi, furto in casa mentre si celebravano i funerali

12 dicembre 2020 a

Un oltraggio orribile nel giorno del funerale a Vicenza: alcuni ladri si sono introdotti nella casa di Paolo Rossi e di sua moglie Federica Cappelletti rubando gioielli. Il furto è avvenuto nella residenza di Bucine in provincia di Arezzo, e la vedova del campione di Spagna '82 è stata avvertita proprio mentre stava tornando dai funerali, riporta il Corriere sella sera. I ladri avrebbero portato via alcuni gioielli. A quanto pare in casa non c'erano cimeli della carriera di calciatore di Rossi, scomparso il 9 dicembre. Sul posto i carabinieri.

