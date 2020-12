Paolo Rossi e quel matrimonio bis alle Maldive con la moglie Federica Cappelletti

10 dicembre 2020 a

Innamorati come il primo giorno fino al punto di decidere di sposarsi per la seconda volta, dieci anni dopo il fatidico sì. Il campione del mondo Paolo Rossi e sua moglie Federica Cappelletti avevano rinnovato le promesse matrimoniali su un atollo alle Maldive: una cerimonia su una spiaggia paradisiaca, con le figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, di 10 e 7 anni, come damigelle. Gli invitati, invece, tutti vestiti di bianco e rigorosamente a piedi nudi. Era stata lei a organizzare tutto, all'insaputa di Paolo Rossi. Una sorpresa riuscita perfettamente e apprezzatissima dallo sportivo, che davanti alla sua famiglia riunita per celebrare un evento così importante non ha trattenuto la commozione.

