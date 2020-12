Alberghi e palazzi, Paolo Bonolis vuole diventare il re del mattone

Andrea Giacobino 10 dicembre 2020 a

Paolo Bonolis affida a un banker la sua nuova attività di immobiliarista e, in prospettiva, di albergatore. È il romano Roberto Imbriale, infatti l’amministratore unico di Immobiliare Sette srl costituita a Roma davanti al notaio Giorgio Maria Calissoni di cui il popolare presentatore è unico azionista avendo versato i 10mila euro di capitale sociale con un assegno tratto su Monte dei Paschi di Siena.

La newco, con sede in via della Balduina, vede come gestore, appunto, Imbriale: nato nel 1965, ha una lunga carriera nella consulenza finanziaria partita da Sanpaolo Invest e che l’ha visto emergere sul finire della prima decade degli anni 2000 come amministratore delegato di Independent Private Banker sim, rete romana di private banker e consulenti finanziari. Dopo aver ceduto le proprie quote in Ipb sim nel 2010 e aver dato qualche anno più tardi le proprie dimissioni (la sim finirà in liquidazione nel 2015), oggi Imbriale è consigliere con delega per l’area commerciale della romana Agorà Investments Sgr.

La nuova società di Bonolis ha come oggetto la classica compravendita di beni immobili ma anche «la gestione di strutture turistiche quali per esempio alberghi, residence, bed&breakfast e villaggi turistici». Imbriale è anche vicepresidente e socio col 5% di Azzurri 2010, la società sportiva dilettantistica di cui Bonolis ha l’80% e l’agente Lucio Presta il 10%.



