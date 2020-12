Caos meteo, il Mose non scatta: a Venezia torna l'incubo acqua alta

08 dicembre 2020 a

Il Mose non scatta, acqua alta a Venezia. Un improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche ha fatto ripiombare la città lagunare nell'incubo della marea. Il sistema di paratie mobili non è in funzione a causa delle previsioni che davano il livello dell'acqua sotto i 130 centimetri, tetto che fa scattare la procedura. L'attivazione del Mose infatti non è istantanea, basti pensare alle necessarie ordinanze di interdizione della navigazione, e basata appunto sulle previsioni meteo.

"Sono al Centro Maree per seguire l’evolversi della situazione: il prossimo picco massimo di 145 centimetri è alle 16.40, a causa del rinforzo anomalo del vento. Il sistema Mose non è attivo", dice in un tweet il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

