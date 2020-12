Col monopattino in autostrada. Esce al casello come nulla fosse, il video incredibile di Vicenza

06 dicembre 2020 a

L'ultima follia a cavallo di un monopattino elettrico va inscena a Vicenza. "Non è da credere", grida l'automobilista mentre riprende un uomo uscire come se nulla fosse dall'autostrada A4 al casello di Montecchio, evitando naturalmente di pagare il pedaggio. E sul bordo della strada si vede anche un po' di neve. Il video pubblicato sui social è diventato subito virale. "Dribbla il telepass e esce dal casello. Niente posti di blocco o droni in questo caso. Ma roba da matti!", si legge sulla pagina Facebook Lega - Salvini premier che ha rilanciato il filmato.

