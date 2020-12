Caso Suarez, alla Juve indagato Fabio Paratici

04 dicembre 2020 a

a

a

Fabio Paratici nel mirino della Procura di Perugia per il caso Suarez. È la stessa Juventus a confermare in una nota che «in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p», quello che configura il reato di false informazioni al pm. La Juventus ci tiene a ribadire «con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.