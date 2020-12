Emergenza Liguria, coperte e cibo agli automobilisti bloccati in autostrada

04 dicembre 2020 a

Il Tavolo emergenza della prefettura, cui spetta il coordinamento delle operazioni, ha richiesto l’intervento della Protezione civile regionale per fornire supporto alle persone rimaste bloccate in autostrada, soprattutto per quanto riguarda il tratto della A7 attorno a Busalla e sulla A10. Lo rende noto Regione Liguria. La Protezione civile regionale, ha avviato immediatamente l’operazione con tutti i mezzi richiesti per il supporto alla popolazione. «Regione Liguria, anche attraverso la Protezione civile regionale, la cui Sala operativa resterà come sempre aperta 24 ore su 24 fino alla conclusione dell’allerta meteo - spiega una nota - ha monitorato e continua a monitorare costantemente l’evolversi della situazione sia sul fronte delle condizioni meteo sia per quanto riguarda la viabilità». Si sono, infatti, verificati disagi causati dalla neve in particolare sulle autostrade di collegamento con le regioni confinanti, cioè A6, A7 e A26. I fenomeni, sia nevosi che relativi alla pioggia, sono destinati a proseguire anche nella giornata di sabato 5 dicembre.

Sono attive già tre squadre da 6-8 persone della Protezione civile della Liguria sulle autostrade liguri, dopo la richiesta di intervento arrivata dal tavolo emergenza della prefettura, che si occupa di coordinare e gestire le operazioni di soccorso agli automobilisti rimasti bloccati a causa della neve e del maltempo, soprattutto nel tratto della A7 tra Busalla e Bolzaneto. «I nostri volontari stanno distribuendo coperte e generi di conforto - ha spiegato il presidente della Regione, Giovanni Toti - La Sala operativa per seguire il maltempo sarà attiva come sempre 24 ore su 24 fino alla conclusione dell’allerta, per monitorare costantemente l’evolversi della situazione sia sul fronte delle condizioni meteo sia per quanto riguarda la viabilità. Grazie ai nostri volontari che ancora una volta sono in prima linea per la sicurezza di tutti noi».

