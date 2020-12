Direttiva Dac7, ora i colossi del web devono fare la spia al fisco

02 dicembre 2020 a

I colossi del web come Google e Amazon, ma anche Facebook, Airbnb e Instagram dovranno comunicare al fisco i dati degli utenti che guadagnano attraverso le loro piattaforme. Lo prevede la revisione della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7) approvata dall'Unione europea, come ricorda Italia Oggi che passa in rassegna le novità che riguarderanno milioni di utenti.

I giganti di internet dovranno fornire alle amministrazioni fiscali, in via automatica, le informazioni sulle transazioni effettuate egli stati membri per contrastare evasione di Iva, dazi e imposte sul reddito, se ciò non avverrà scatteranno sanzioni.

Ma quali sono le attività che verranno condivise con le agenzie fiscali dei paesi Ue secondo la nuova direttiva Dac7? Si va dall'affitto di beni immobili alla fornitura di servizi, dalla vendita di beni al noleggio di mezzo di trasporto, e ancora investimenti e crowdfunding. Si prevedono pertanto nuovi adempimenti per gli utenti che usano il web per vendere e affittare immobili e i dati - transazioni, codice fiscale, partita iva... - inviati a un singolo stato saranno condivisi tra tutte le agenzie fiscali d'Europa.

