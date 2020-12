Sgarbi come Christo: avvolgiamo i musei con la pellicola anti-Covid

01 dicembre 2020 a

L'ultima iniziativa di Vittorio Sgarbi è una trovata alla Christo, l'artisto che "impacchettava" i monumenti famoso anche per la passerella galleggiante sul lago di Iseo. Il parlamentare e critico d'arte lancia le pellicole per superfici con ioni d'argento antivirali e antibatterici che proteggono dal contagio da contatto per tre anni. La "Membrana Culture" sarà adottata per la prima volta al Mart, Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. "Questa pellicola dovrebbe avere una diffusione pari alla mascherina - ha detto Sgarbi, come riporta il Corriere- perché esercita una funzione protettiva e adesiva. È una prevenzione essenziale per la sicurezza dei visitatori dei musei che in questo modo possono riaprire senza alcun problema".

La pellicola, commercializzata da un'azienda di Correggio, contrasta la diffusione di tutti i virus, non solamente il Covid e abbatte la presenza di virus e batteri e si può applicare ovunque, sui banchi di scuola e sui mezzi di trasporto.

