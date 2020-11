L'Europa vuole vietare la messa di Natale. La bozza Ue: celebrate online

30 novembre 2020 a

a

a

In Italia si discute sulla volontà del governo di Giuseppe Conte di anticipare di due ore la messa di Natale ma l'Europa vuole vietare del tutto le cerimonie nel periodo delle feste. Nell'ultima bozza delle linee guida che saranno pubblicate mercoledì sulle misure anti-Covid, per il Natale, la Commissione europea chiede di valutare di "non permettere la celebrazione delle messe".

Non solo. Nel testo, come riporta il Corriere della sera, la Commissione chiede ai Paesi membri anche di "considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv, o alla radio". Gesà bambino nascerà in diretta streaming?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.