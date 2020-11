Ultimo saluto a rischio Covid, la folla in coda per Maradona alla Casa Rosada

La camera ardente VIDEO

L'ultimo saluto del suo popolo al campione più amato, ma anche le preoccupazioni per i rischi legati al contagio di Covid. Un giorno di dolore e ansia in Argentina. Il feretro di Diego Armando Maradona è stato portato alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino a Buenos Aires listato a lutto, dove è stata allestita la camera ardente ma sono già migliaia le persone in coda per rendere omaggio al campione. Secondo la stima del quotidiano Clarin potrebbero essere un milione le persone che vorranno dare l'ultimo saluto al Pibe de Oro. Ecco le prime immagini della folla accorsa davanti al palazzo presidenziale quando il sole non è ancora sorto. Tutti per dire addio al più grande.

